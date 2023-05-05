Hababam Sınıfı'nın efsanevi hocası olan gerçek Kel Mahmut'un fotoğrafı müzede sergileniyor

Yazar Rıfat Ilgaz, 1976'da Kastamonu Gazetesi'nden Siyami Özel'e verdiği bir röportajda, Hababam Sınıfı romanındaki karakterleri o zamanki adı Kastamonu İdadisi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi ile Muallim Mektebi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinden esinlenerek oluşturduğunu, kendisinin Güdük Necmi, İnek Şaban'ın Safranbolulu İnek Ahmet, Badi Ekrem^'in beden eğitimi öğretmeni Rahmi Bey, müdür yardımcısı Kel Mahmut'un ise müdür yardımcısı Nihat Dicle olduğunu aktarmıştı.
Gazetedeki bu röportaj ile Ilgaz'ın Kel Mahmut karakterini esinlendiği Nihat Dicle'yi ziyaretinin fotoğrafları, Kastamonu Kent Müzesi'nde bulunuyor.
Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Murat Karasalihoğlu, 2001 yılında kent bazında açılan ilk müzeler arasında yer aldıklarını söyledi.
Karasaihoğlu, şöyle konuştu:
Ölümsüz roman vurgusu
Bu okulların içinde günümüzde Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak bilinen Kastamonu İdadisi var. Kastamonu İdadisi, Türk kültürüne, askeriyesine, siyasetine, ekonomisine önemli kişiler kazandırmış köklü bir okuldur. Bu okulun öğrencilerinden biri de değerli edebiyatçımız Rıfat Ilgaz'dır. Rıfat Ilgaz, Kastamonu Cide doğumludur. Babası vefat ettiği için Muallim Mektebi'ne geçerek bir an önce öğretmen olup hayata atılmak istemiştir. Kastamonu'da iki yıl boyunca yatılı okurken başından geçen olaylar, okul arkadaşları iyi bir edebiyatçı olan Rıfat Ilgaz'ın kurgusunda büyümüş, Hababam Sınıfı denilen ölümsüz romanın karakterleri haline gelmiş."