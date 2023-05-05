Hababam Sınıfı'nın efsanevi hocası olan gerçek Kel Mahmut'un fotoğrafı müzede sergileniyor Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın ünlü romanı Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca karakterini esinlendiği Nihat Dicle'nin fotoğrafları, Kastamonu Kent Müzesi'nde sergileniyor.

AA

Yazar Rıfat Ilgaz, 1976'da Kastamonu Gazetesi'nden Siyami Özel'e verdiği bir röportajda, Hababam Sınıfı romanındaki karakterleri o zamanki adı Kastamonu İdadisi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi ile Muallim Mektebi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinden esinlenerek oluşturduğunu, kendisinin Güdük Necmi, İnek Şaban'ın Safranbolulu İnek Ahmet, Badi Ekrem^'in beden eğitimi öğretmeni Rahmi Bey, müdür yardımcısı Kel Mahmut'un ise müdür yardımcısı Nihat Dicle olduğunu aktarmıştı.

Gazetedeki bu röportaj ile Ilgaz'ın Kel Mahmut karakterini esinlendiği Nihat Dicle'yi ziyaretinin fotoğrafları, Kastamonu Kent Müzesi'nde bulunuyor.

Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Murat Karasalihoğlu, 2001 yılında kent bazında açılan ilk müzeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Karasaihoğlu, şöyle konuştu:

Ölümsüz roman vurgusu