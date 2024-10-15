Hatay Antiocheia Antik Kenti'ne günlük ihtiyaçlar için kullanılan su ileten 12 künk bulundu

AA

Merkez Antakya ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hatay Arkeoloji Müzesinin başkanlığında 2021'de başlatılan kazılar, St. Pierre Kilisesi'nin batı yamacında devam ediyor.

Hristiyanlar için hac yeri kabul edilen mağara kilisenin çevresindeki çalışmalar, 4 arkeolog, restoratör ve 10 işçiden oluşan ekip tarafından yürütülüyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Ateş, kilise çevresinde milattan sonra 5'inci yüzyılla ait mimari yapıların ortaya çıkarıldığını söyledi.

Ali Ateş, şunları dedi:

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