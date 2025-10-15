Hatay'da tarihi caminin avlusundaki 1358 yıllık zeytin ağacında hasat

Mimar Sinan’ın 1574 yılında inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ndeki Payas 2. Selim Camisi, avlusunda 13 asırdır ayakta duran zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor.

13 ASIRLIK AĞAÇ, MEYVE VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

1976 yılında “anıt ağaç” olarak tescillenen zeytin ağacı, 2010 yılında Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atabay Düzenli’nin yaptığı inceleme sonucu 1358 yaşında olduğu belirlendi. 8 metrelik tepe çapına sahip ağaç, cami avlusunu gölgelendirirken her yıl meyve vermeye devam ediyor.

Ekim ayının ikinci haftasında yapılan hasatla toplanan zeytinler, özenle işlenerek zeytinyağına dönüştürülüyor.

"AĞACIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Cami imam hatibi İbrahim Gülcü, ağacın yılda ortalama 300 kilogram zeytin verdiğini belirterek, “Bu ağacımızın yağı geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanımıza hediye edilmişti. Dört yıl önce bir hastalık geçirdi, gerekli tedavi yapıldı. Şimdi sağlıklı ve yine meyve veriyor” dedi.

Gülcü, ziyaretçilerin ağaca büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, “Ben de gelen misafirlere ağacın hikayesini anlatıyorum. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ağacın bakımını düzenli olarak takip ediyor” ifadelerini kullandı.