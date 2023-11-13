Hattuşa Antik Kenti'nde fil dişinden yapılmış 2 bin 800 yıllık süsleme parçası bulundu

AA

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde 1906'da başlayan arkeolojik kazı çalışmaları, 2006'dan bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında yürütülüyor.

Kazıların 117'nci yılında antik kentin Büyük Kale bölgesinin kuzey batı yamacında, Demir Çağı'nın sanat yapısı hakkında bilgi verebilecek bir eser ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda, 10 santimetre genişliğindeki fil dişi parçada, parlak zemin üzerine çizilen bir sfenks (insan başlı, hayvan vücutlu heykel), bir aslan ile iki yaşam ağacı figürü bulunuyor.

Üzerindeki tabaka nedeniyle figürleri uygun ışık koşullarında görülebilen parçayla ilgili bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, eserin birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hattuşa Ören Yeri'ndeki Demir Çağ katmanında bulunduğunu söyledi.

"Uzun süre olduğunu tahmin ediyoruz"

"Kendi döneminde büyük ihtimalle bir ahşap kutu ya da ahşaptan yapılmış bir mobilyaya süs olarak eklenmişti. Eser, sağ ve sol tarafından kırık, üst ve alt tarafı orijinal haliyle elimizde. Dolayısıyla daha uzun olduğunu tahmin etmemiz mümkün." dedi.