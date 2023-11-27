Hollanda, Kırım'a ait olan İskit altınlarını Ukrayna'ya iade etti Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesinde sergilenmek üzere 2014'te Kırım'dan getirilen İskit altınları, Ukrayna'ya iade edildi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Ulusal Tarih Müzesi, "Kırım-Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için 2014 yılında Hollanda'ya gönderilen İskit altınlarının yaklaşık 10 yıl sonra Ukrayna'ya iade edildiğini açıkladı.

Allard Pierson Müzesi, İskitler dönemine ait altınları Ukrayna Ulusal Tarih Müzesine geri verdi. Yapılan açıklamada, "Altınlar, Kırım işgalden kurtarılana kadar burada korunacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı "iade sorunu"nu başlattı

Kırım yönetimince 2014'te "Kırım-Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için Hollanda'ya ödünç olarak yollanan eserlerin, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinin ardından kime iade edileceği belirlenememişti.

Rusya, İskit altınlarının, Kırım'ın kültür mirası olduğu için Kırım'a geri gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ukrayna da sergilenen eşyaların, geçici olarak Ukrayna'nın kontrolü altında olmayan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini belirterek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.

Hollanda mahkemesi, Ekim 2021'de, İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesine karar vermişti.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, haziranda, tarihi eserlerin Ukrayna hükümetine devredilmesini isteyen 2021 tarihli Amsterdam Temyiz Mahkemesi hükmüne ilişkin, Kırım'daki müzeler tarafından yapılan itirazı karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, kararında, 3'ü Kırım biri Kiev'de olmak üzere 4 müzeden getirilen ve aralarında İskit altınlarının da bulunduğu tarihi eserlerin, Ukrayna'nın kültürel mirasının parçası olduğunu vurgulayarak, altınların Ukrayna devletine iadesine ilişkin temyiz kararını onamıştı.