Hollandalı ressam Rembrandt'a ait 200 yıllık tablolar bulundu Hollandalı ressam Rembrandt'a ait oldukça nadir tablolar ortaya çıktı. Ünlü müzayede evi Christie's tarafından bulunan eserlerin 13 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.

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17. yüzyıl sanatçısı Rembrandt'a ait tablolar satışa çıkıyor. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından gün yüzüne çıkarılan eserler, bir ailenin özel koleksiyonunda yer alıyordu.

Willemsz van der Pluym ve Jaapgen Carels adlı çiftin portrelerine yer veren tabloların tarihi 1635 yılına dayanıyor. Tablolarda yer alan kişilerin sanatçı ile aile bağları olduğu belirtildi.

Alıcısını bekleyecek

Eserlerin Christie's tarafından 6 Temmuz'da düzenlenecek açık artırma ile satılması planlıyor.Amsterdam ve New York'a götürülecek olan eserler, daha sonra satılmak üzere Londra'ya getirilecek. Tabloların 13 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.

Rembrandt, 17. yüzyıla damgasını vurmuş Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli isimlerinden kabul edilen bir sanatçıdır. Barok dönemine ait eserleri bulunan Rembrandt'ın eserleri, birçok farklı ülkede sergileniyor.

Tablodaki aile bağı sırrı

İki farklı kişinin portresi olan bu tabloların, sanatçıyla aile bağı olan kişiler olduğu ortaya çıktı. Resimdeki iki kişinin ise karı koca olduğu belirtiliyor. Rembrandt'ın en küçük eserleri olarak tarihe geçen bu iki farklı tablo, öncelikle Hollanda'ya daha sonra New York'a götürülecek.