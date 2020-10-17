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    Hollywood yıldızı Rhonda Fleming hayatını kaybetti

    "Hollywood'un Altın Çağı"nın yıldızlarından Rhonda Fleming, 97 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 11:51
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    Hollywood yıldızı Rhonda Fleming hayatını kaybetti

    1940'lar ve 1950'lerin Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Ronald Reagan ve diğer film yıldızlarıyla birlikte ortaya çıkan kızıl saçlı oyuncu Rhonda Fleming, hayata veda etti.

    Fleming'in asistanı Carla Sapon, The New York Times'a Fleming'in Çarşamba günü Santa Monica, California'da zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı.

    Fleming'in beyaz perdedeki ilk rolü Alfred Hitchcock'un 'Spellbound' (Öldüren Hatıralar) filmindeki Mary Carmichael rolüydü. Filmde çok kısa bir rol alsa da oynadığı hiperseksüel Carmichael karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Bu rolde gösterdiği başarının ardından Fleming, yeni yapımların aranan ismi haline geldi. Fleming, komediden drama filmlerine, müzikallerden Westernlara geniş bir yelpazede rol alsa da, "Hollywood'un Altın Çağı" olarak bilinen 1910-1960 yılları arasında canlandırdığı 'femme fatale' karakterlerle birçok kişinin aklına kazındı.

    Fleming, oyunculuk kariyerine nokta koyduktan sonra yardım kuruluşlarına yaptığı desteklerle sık sık gündeme geldi.

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