Hüzünlü ve komik bir hikaye: Gidiş Dönüş Moskova Alexander Galin’e yazıldığı 1980’lerin başında, dünya çapında bir oyun yazarı olarak büyük ün ve şöhret kazandıran Gidiş Dönüş Moskova (Retro) oyunu, usta isimleri sahnede buluşturdu.

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Tiyatronun duayen isimlerinden Engin Gürmen’in yönettiği oyunda, tiyatromuzun usta oyuncularından Zihni Göktay yeniden seyircisiyle buluştu.

Karısını yeni kaybetmiş, kızının kendisini koruma ve yakınında tutma arzusuyla Moskova’ya gitmiş ancak hiç memnun kalmayarak doğup büyüdüğü köyü özleyen yaşlı Nikolai Çmutin rolüyle sahneye çıkan Zihni Göktay, seyircisinin kendisinden beklediği söz oyunlarıyla, ince mizahla rolünü süsleyerek geleneksel tiyatronun doğaçlama nüktedanlığından örnekler de sunuyor.

Büyük ustanın sahneye adımını attığı an, seyircinin gösterdiği sevgi ve susmayan alkışlar da bu buluşmanın özlemini yansıtıyor.

Damadı Leonid ve Kızı Ludmilla’nın evlenmesi yönündeki telkinlerine başta karşı koyan Çmutin, sonra ikna edilerek gelin adaylarıyla tanıştırılır. Evlenmek üzere gelen isimlerden Diana Vladmiriovna’yı tiyatronun bir başka duayen ismi Hikmet Körmükçü oynuyor.

Kültürel çevreye ilişkin gerçekler

Mahperi Mertoğlu (Rosa Alexandrovna) ve Esra Ülger (Nina Ivanovna) yaşlı Çmutin ile evlenmek isteyen diğer iki kısmet rolünde yer alıyor. Bu dörtlünün oyunculuk kompozisyonları, her birinin ait olduğu meslek ve kültürel çevreye ilişkin gerçeklikleri ve nüansları yer yer hüzünlü yer her komik anları yaşatıyor.

Oyunda sahici hat

Yaşlı Çmutin’in evlendirilmesi için üç kısmeti davet eden, sevilmeyen damat Leonid rolünde Aybar Taştekin, kurgunun moderatörü olarak epey ter dökerken, babasıyla ilişkisi yer yer acıklı hatta hüzünlü anları sahneye taşıyan Ludmilla’nın hikayesi de oyunda sahici bir hat oluşturuyor.