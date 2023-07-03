İngiliz aktör Garrick Hagon: Çağrı filminde oynadığım için gurur duyuyorum Çağrı filminde ilk Müslümanlardan Ammar bin Yasir'i canlandıran İngiliz aktör Garrick Hagon, yapımda rol almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çağrı'nın, Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak gibi onurlu bir amacı var" dedi.

AA

Ünlü yönetmen Mustafa Akkad'ın 1976'da vizyona giren Çağrı filminde oynayan Garrick Hagon, çekim sürecinde yaşananları, filmin hayatına etkisini ve kariyerini AA muhabirine anlattı.

Star Wars, Görevimiz Tehlike, Batman, Doctor Who ve The Crown gibi film ve dizilerde de rol alan Hagon, son zamanlarda sesli kitap yönetmenliği ve seslendirmesiyle uğraşıyor.

Son yıllarda "kendisini mutlu edecek kadar" da olsa kısa rollerde oynayan Hagon, Çağrı filminin kariyerinde Star Wars kadar önemli yer tuttuğunu söyledi.

Hagon, Çağrı'da önemli bir rol teklifi aldıktan sonra aklına ilk gelenleri anlatarak,

"Kıyafetleriniz temiz kalacak"

"Kirli elbiselerle, silahlarla eşkiyalar gibi gezeceğimizi, yabani bir ortamda develer ve atlarla gezeceğimizi düşündüm. Çölde geçen bir vahşi Batı filmi çekeceğimizi düşünürken (Yönetmen) Mustafa Akkad, 'Hayır, hayır, hayır. Kıyafetleriniz bembeyaz ve tertemiz olacak.' dedi."

şeklinde konuştu.

İslamiyet konusunda araştırma yapmaya başladığını anlatan Hagon, şunları dedi.

"Benim için öğrenme süreciydi"

"Çağrı, benim için baştan sona bir öğrenme süreciydi. Arapça öğrenmeye de çalıştım ve konuşabilmek için çalışıyordum. Sahne sıramızı beklerken sette görevli Berberilerden ne öğrenebilirsem öğreneyim diye bakıyordum."

"Gurur duyuyorum"

Filmde oynamaktan gurur duyduğunu ifade eden usta oyuncu şöyle devam etti;