İngiliz ressam Lewis'in Yeşil Türbe'deki tablosuna yeni dokunuş

İngiliz ressam Lewis'in Yeşil Türbe'deki tablosunu 153 yıl sonra aynı yerde fotoğrafladı.

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü oryantalist ressamların Bursa temalı resimlerini yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı çalışmalarından sonuncusunu Yeşil Türbe'de gerçekleştirdi.

Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve karakterlere benzeyen canlı modellerle çalışan 38 yaşındaki Çetin, 2017-2019 yıllarında 40 fotoğrafa ulaştığı koleksiyonuna ilave yaptı.

Metaryellerin benzerleri yapıldı

İngiliz ressam John Frederick Lewis'in 1869'da Yeşil Türbe'de yaptığı "The Commentator On The Koran" resmini model alan Çetin, aynı mekanı bularak halı, çiçek, çiçeklik, seccade, Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı adamın giysileri gibi materyallerin benzerlerini temin etti.





Ana tema İstanbul

Eserde Kur'an okuyan adamı canlandıran 74 yaşındaki Mustafa Akcan'ı, Lewis'in tablosundaki açıdan fotoğraflayan Çetin, İstanbul temasıyla da çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Neslihan Sağır Çetin, 2005'te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü'nü bitirdikten sonra fotoğraf üzerine yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptığını söyledi.

Canlandırma yapıldı

"Resm-i Mekan" adlı projeye 2017'de başladığını belirten Çetin, Osmanlı döneminde ünlü ressamların resmettiği tabloların mekanlarını bulup canlandırma gerçekleştirdiğini ifade etti.