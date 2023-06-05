İsrailli ünlü şarkıcı Riff Cohen Ankara'da konser verecek Sevilen şarkıların usta sesi olan İsrailli müzisyen Riff Cohen, 5 Temmuz Çarşamba günü Ankaralılarla bir araya gelecek.

AA

Türkiye ve dünya müziği listelerinde üst sıralarda yer alan ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan İsrailli sanatçı Riff Cohen, konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Sanatçı, eserlerini İngilizce, Fransızca, Arapça ve İbranice seslendiriyor. Paris'te kaydettiği ilk albümünden itibaren özgün müziği ve hit şarkıları ile dinleyicilerin beğenisini kazanan Riff Cohen, 5 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Riff Cohen, sevilen parçalarını Ankaralılar için seslendirecek. Yazın başlamasıyla beraber turnelere çıkan sanatçının bir diğer durağı ise Başkent Ankara olacak.

5 Temmuz'da Ankara'da

Riff Cohen, 5 Temmuz Çarşamba günü sevenleriyle bir araya gelecek. Konsere yoğun ilginin olması bekleniyor.