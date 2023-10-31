İstanbul arkeolojisinden kesitler sunulacak! 'İstanbul Kazıları' sergisi ziyarete açılıyor Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "İstanbul Kazıları" sergisi, bugün ziyaretçilerin ilgisine açılıyor.

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Kültür ve sanat etkinliklerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, şimdi de çok özel bir etkinliğe daha imza atıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin yenilenen bina ve sergi salonları sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul arkeolojisinden kesitler sunulan "İstanbul Kazıları" sergisinin açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın katılımı ile gerçekleşecek.

"İstanbul Kazıları" sergisi, 31 Ekim 2023 tarihinde Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açılacak ve sergi 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul arkeolojisinden kesitler sunulacak

İstanbul arkeolojisinden kesitler sunulan sergi etkinliğinin yürütücüsü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olacak.