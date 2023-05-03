İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı

Reşat Nuri Güntekin, Melih Cevdet Anday, Zeyyat Selimoğlu, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli isimlerin hayatından kesitler, eserleri ve hayat hikayelerinin yer aldığı
kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile sanatseverler katıldı.
Açılışta konuşan Yavuz, Adala'ın birçok sanatçının eserlerine ilham kaynağı olduğundan bahsederek,
"Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanemizle birlikte, İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerimizin sayısı 70'e yükseldi" dedi.
Hatıra eşyaları bağışlandı
Kütüphaneye ayrıca Melih Cevdet Anday'ın eşi Suna Anday, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın kızı Sahil Dural ve Sait Faik Abasıyanık'a ait hatıra eşyalarını Darüşşafaka Cemiyeti sergilenmesi adına bağışladı.