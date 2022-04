İstanbul Kent Festivali başlıyor

25 Mayıs’ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali kapılarını açacak.

Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan Whatcha Say ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı.

DHA'da yer alan habere göre; asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan 1989 Florida doğumlu sanatçı, soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için de sahne ismini böyle kullanmaktadır.

Ses getiren şarkı

2009’da çıkardığı Whatcha Say şarkısı ile milyonlarca dinlenme kazanmış ve ün yakalamıştır. Ardından In My Head ile daha da ünlenen şarkıcı, Türkiye’deki ününü Don’t Wanna Go Home parçasıyla kazandı ve tanındı. Talk Dirty şarkısı Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında büyük ses getirdi.