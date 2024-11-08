İstanbul'u çocuklara sevdiren kitap

Özel Haber

Gazeteci-Yazar Sema Akkoyun, uzun bir süredir İstanbul'la ilgili yayınlara imza atıyor.

Sevdiği ve yaşadığı kentin görünmeyen yüzünü kitaplara konu yapan Akkoyun, son eserinde de çocuklara İstanbul'u tanıtıyor.

Sema Akkoyun'un tüm kitapları Türkçe-İngilizce olarak basılıyor.

"HEDEFİM İSTANBUL'U FARKLI AÇILARDAN TANITMAK"

Akkoyun, Ensonhaber'in sorulara yanıt vererek, "Güzel olumlu övgü dolu sözlerin geldiğini görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü hedefim dünyaya güzeller güzeli İstanbul’u tanıtmak." dedi.

DENEYİMLERİNDEN YOLA ÇIKARAK ÇOCUKLAR İÇİN KAYNAK KİTAP YAZDI

Öğretmenlik yıllarında, çocukların böyle bir kaynak kitaba ihtiyaç duyduğunu birebir yaşadığı için son çalışmasını "Haydi Çocuklar İstanbul’u Tanıyalım Tanıtalım" ismi ile kitaplaştırdı.

NEDEN İSTANBUL?

Akkoyun, yazarlık sürecini ve seçtiği konuların içeriğini şöyle anlattı:

İngiltere’den Boğaziçi Üniversitesi’ne Turizm bölümüne yatay geçiş yaptım. İngiltere’de yaşadığım zamanlarda İstanbul’a olan özlemim ve İstanbul aşkı birleşince ortaya özlem ve sevgi dolu İstanbul kitapları çıktı.

"KÖŞE YAZILARIMI KİTAPLAŞTIRDIM"

Daha sonra İstanbul Sanat Haber’de İstanbul ilçelerini yazmaya başladım. Buradaki köşe yazılarımı kitap haline getirip, ilk kitabımı yazdım.

"İLK KİTABINDA İSTANBUL'UN İLÇELERİNİ TANITTIM"

'İlçelerinde İstanbul’u Arıyorum' Benim ilk göz ağrım. Annem Müzeyyen Akkoyun ve Babam Ahmet Akkoyun anısına yazdım. 39 ilçeyi ve Bizans Osmanlı Cumhuriyet dönemi ve şimdiki İstanbul’u kaleme aldım.

DİĞER KİTAPLARIM

İkinci kitabım 'İstanbul’un Türbeleri' oldu. İçinde en çok ziyaret edilen türbeler bulunuyor. Üçüncü kitabım ise İstanbul’u süsleyen 'Yalılar ve Köşkler' oldu. Dördüncü kitabım 'İstanbul’da Birlikte Yaşamak'ta ise 3 kutsal dinin mabetleri ibadethaneleri bulunuyor. "Kiliseler Sinagoglar ve Camiler."

"SON KİTABIMI TÜM DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN YAZDIM"

Son kitabımda 21 senelik İngilizce öğretmenliği tecrübem ve çocuklara olan sevgimi birleştirip, çocuklara da İstanbul’u tanıttığım kitabımı büyük babam Tahir Akkoyun ve babaannem Asiye Akkoyun anısına ve tüm dünya çocukları için yazdım çok mutluyum.

"KİTABI OKUYAN ÇOCUK İSTANBUL REHBERİ OLUYOR"

Bu kitabı okuyan çocuk İstanbul Rehberi oluyor ve kitabın içinde bir sertifika bulunuyor. Sadece çocuklar değil velilerin de severek okuduğu bir kitap oldu. Son kitabım 'Haydi Çocuklar İstanbul’u Tanıyalım Tanıtalım' çok beğenildi.

ÇOCUKLAR İÇİN KAYNAK KİTAP

Yazar Akkoyun, ayrıca son kitabı ile ilgili "Çocuklar doğduğu büyümeye başladığı büyüdüğü şehri tanımalı ve tanıtmalı yaklaşımından yola çıkarak yazdım. 8-14 yaş ve üzeri çocuklar için böyle bir kaynak kitaba ihtiyaç olduğunu da gözlemledim. Geçmişteki hafıza duraklarını ve şimdiki İstanbul’u zevkle kaleme aldım." diyor.