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    İstanbul'un meydanları müzikle buluşuyor

    İstanbul Kavuştayı ile şehrin meydanlarını müziğin ritmiyle doldurulacak. Sevilen sanatçılar, 11 meydanda ücretsiz konserlerle İstanbullularla buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 14:32
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    İstanbul'un meydanları müzikle buluşuyor

    Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda başlattığı ‘İstanbul Kavuştayı’nı, kentin meydanlarına taşıyor. Sevilen etkinlik serisi, Mart ayı boyunca şehrin 11 farklı meydanını müzikle buluşturacak. Popüler isimlerin sahne alacağı ücretsiz konserler ile İstanbul’un meydanları festival alanına dönüşecek.

    MÜZİK DOLU BAHAR BAŞLIYOR

    İstanbul Kavuştayı’ konser serisinde ilk buluşma 4 Mart Cuma günü başlayacak. Türkiye’nin en çok dinlenen gruplarından Madrigal, Esenler Dörtyol Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak.

    Konserler kapsamında Küçükçekmece Sahil Parkı’ndan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na, Beykoz Çayırı’ndan Bağcılar Meydanı’na kadar birbirinden farklı meydanlarda müziğin sevilen isimleri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

    İstanbul un meydanları müzikle buluşuyor #1

    KONSERLER DEVAM EDECEK

    Kültür sanatı herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan İstanbul Kavuştayı serisi, yaz ve sonbahar döneminde yeni konserlerine devam edecek.


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