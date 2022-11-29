İtalyan besteci Federico Albanese, İstanbul'da konser verecek

Çağdaş klasik müziği, caz ve elektronik notalarla birleştiren İtalyan besteci Federico Albanese, 3 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, klasik piyanonun dışında kendisini bir piyanist olarak tanımlamayan Albanese, şubat ayında Before and Now Seems Infinite isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Marika Hackman ve Ghostpoet ile iş birliğinden doğan albümde yer alan The Quiet Man eseri, albümün çok sevilen parçalarından biri oldu.

Beğenilen tekli parça

AA'da yer alan habere göre; Albanese, 19 Ağustos'ta ise "Your Trees" adlı teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.