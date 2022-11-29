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    İtalyan besteci Federico Albanese, İstanbul'da konser verecek

    Çağdaş klasik müziği, caz ve elektronik notalarla birleştiren İtalyan besteci Federico Albanese, 3 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.
    • 29.11.2022 - 11:37
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    İtalyan besteci Federico Albanese, İstanbul'da konser verecek

    Yapılan açıklamaya göre, klasik piyanonun dışında kendisini bir piyanist olarak tanımlamayan Albanese, şubat ayında Before and Now Seems Infinite isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

    Marika Hackman ve Ghostpoet ile iş birliğinden doğan albümde yer alan The Quiet Man eseri, albümün çok sevilen parçalarından biri oldu.

    İtalyan besteci Federico Albanese, İstanbul da konser verecek #1

    Beğenilen tekli parça

    AA'da yer alan habere göre; Albanese, 19 Ağustos'ta ise "Your Trees" adlı teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.


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