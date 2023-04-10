İtalyan sanatçıdan tarlaya dev Picasso tablosu İtalyan sanatçı Dario Gambarin, ünlü ressamın 50. ölüm yıl dönümü için portresini yaptı. Tabloyu görenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

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Dario Gambarin, Picasso'nun yüzünü tarlaya işledi. Portreyi yaparken traktör, tırmık ve saban kullandı. Picasso'nun portresi 25 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. İtalyan sanatçıya göre İspanyol ressamın en büyük portresi.

İspanyol ressam Pablo Picasso, resim sanatının en önemli isimleri arasında yer alıyor. sanatçının tarlaya yapılan dev eseri ise görenleri hayran bırakıyor.

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun portresi, fırçayla değil traktörle yapıldı.

Sanatçının ölüm yıl dönümüne özel yapıldı

İtalya'nın Castagnaro kentinde İtalyan sanatçı Dario Gambarin, ünlü ressamın 50. ölüm yıl dönümü için portresini yaptı.