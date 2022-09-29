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    İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

    Antalya'da Aspendos Born Again etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, konser verdi.
    • 29.09.2022 - 09:24
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    İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi

    Aspendos Antik Tiyatrosunda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki İtalyan sanatçı sevenleri ile buluştu.

    AA'da yer alan habere göre; tenor Safina, 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi. Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müziksever, Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrasını ayakta alkışladı.

    İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya da konser verdi #1

    Devam edecek...

    Etkinlik kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde tenor Murat Karahan ve opera sanatçısı Placido Domingo yarın sahne alacak.


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