İtalyan tenor Emanuele D'Aguanno La Traviata operasıyla sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) kapalı gişe oynayan prodüksiyonu "La Traviata" operası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelendi.
Giuseppe Verdi'nin bestelediği operayı, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz birçok sanat dalından yararlanarak yeniden yorumladı.
Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor.
ÜNLÜ İSİM YÖNETİYOR
Temsilde İDOB Orkestrasını Zdravko Lazarov yönetiyor. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği La Traviata'nın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil ve ışık tasarımını Yakup Çartık imzaladı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde koreografi ise Kürşat Kılıç'a ait.
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