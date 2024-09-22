İzleyici fark etti, Zeki Demirkubuz kabul etti: Hayat filmimde çekim hatası var Bir sosyal medya kullanıcının dikkatinden kaçmayan sahneyi sosyal medya hesabından, filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz'u etiketleyerek Hayat filmindeki hatayı sordu. Zeki Demirkubuz; "Ne olacak sebebi çekim hatası" cevabını verdi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl vizyona giren; oyuncu kadrosunda Miray Damer, Caner Cindoruk, Osman Alkaş, Melis Birkan, Doğu Demirkol, Cem Davran, Umut Kurt, Hande Özen gibi isimlerin yer aldığı; Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat Oscar adayı olarak gösterildi.

Fakat filmi izleyen bir seyirci sosyal medyada ünlü yönetmeni etiketleyerek filmdeki hatayı sordu. Söz konusu kullanıcı şu paylaşımı yaptı; "Hocam aynı sekansta Hicran'ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bir sebebi var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine paylaşıma cevap veren Demirkubuz; "Ne olacak sebebi çekim hatası" dedi.

HAYAT...

Hayat filmi bu yılki düzenlenecek Akademi Ödülleri'nde Uluslararası En İyi Film Yarışması'na aday gösterildi. Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

GENÇ BİR KIZIN HİKAYESİ

Hayat, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur.

Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gitmesiyle devam eden drama türündeki film, 2023 yılında vizyona girdi.

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