Kabus gibi bir liste: İşte 2021 yılının en iyi 20 korku filmi

Film izlerken korkmanın zevkinden vazgeçemeyenler için 2021'in en iyi korku filmlerini listeledik...

Kalabalık bir izleyici kitlesine sahip olan korku filmleri hemen her yaştan izleyici kitlesine sahip bir kategori.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda farklı temalara sahip olan korku filmleri listesi ve özetlerini bulacaksınız...

Bazılarımızın sevdiği korku filmleri animasyon iken, bazılarımızın tercih ettiği korku filmleri serili versiyonları içeriyor.

Konuları ve insanlarda uyandırdığı hisleri birbirinden çok farklı olan korku filmleri listesi ise oldukça zengin.

İşte yürekleri ağızlara getirecek 2021 yılının en iyi 20 korku filmi...

1. MY HEART CAN'T BEAT UNLESS YOU TELL IT TO - JONATHAN CUARTAS

Dwight ve Jessie, yalnızca insan kanıyla yaşayan hasta erkek kardeşleri Thomas'la nasıl ilgilenecekleri konusunda anlaşmazlık yaşar. Her gece karanlık sokaklarda dolaşan Dwight, yalnız ve kimsesiz insanları bulmaya çalışır. Kardeşini hayatta tutmak için üstlendiği görev giderek tehlikeli hale gelince Dwight bir yol ayrımına gelir. Ancak Jessie ailesini bir arada tutmak için her şeyi yapmayı göze alır.

2. THE BOY BEHIND THE DOOR - DAVID CHARBONIER & JUSTIN POWELL

On iki yaşındaki Bobby ve en yakın arkadaşı Kevin, bir yabancı tarafından kaçırılır. Hiçliğin ortasında bir eve götürülmelerinin ardından Bobby, zor da olsa kaçmayı başarır. Bu sırada Kevin'ın yardım çığlıklarını duyan Bobby, en yakın arkadaşını arkada bırakamayacağını anlar ve onu kurtarmak için geri döner.

3. THE AMUSEMENT PARK - GEORGE A. ROMERO

The Amusement Park, sıradan bir gün geçirmek için gittiği lunaparkta kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan yaşlı bir adamın hikâyesini konu ediyor.

4. SLAXX - ELZA KEPHART

Libby McClean, bir giyim mağazasında kalem inceliğinde sosyete kızlarıyla birlikte çalışan iyi kalpli genç bir kızdır. Mağazada ardı ardına mağaza çalışanlarının ölümüne şahit olan Libby, çok geçmeden ölümlerin nedeninin özel tasarlanan bir kot pantolon olduğunu keşfeder. Libby, katliamı durdurabilmek için bu duruma neyin sebep olduğunu bulmaya çalışır.

5. LUCY - NATASHA KERMANI

Lucy, peşinde olan gizemli bir adamdan kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Banliyöde yaşayan May, başarılı bir yazardır. Onun hayatı, ölümcül niyetleri olan gizemli bir adamın hedefi haline geldiğinde tamamen değişir. Her gece peşine düşen adamdan kurtulmak için çevresinden beklediği yardımı alamayan May, hayatının kontrolünü eline almaya, meseleyi kendi başına çözmeye karar verir.

6. PG: PSYCHO GOREMAN - STEVEN KOSTANSKI

Mimi ve Luke kardeşlerin hayatı, farkında olmadan geçmişten gelen bir uzaylıyı diriltmeleriyle bambaşka bir hal alır.

7. A QUIET PLACE PART II - JOHN KRASINSKI

Sessiz Bir Yer 2, ses ile avlanan yaratıkların dehşetinden kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp, kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulunan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.

8. FEAR STREET PART THREE: 1666 - LEIGH JANIAK

Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım'da, 1966 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Sömürge altında olan bir kasabada, ölümcül sonuçları olan bir cadı avı yaşanır. Bir grup genç, kasabanın lanetini sona erdirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

9. RATU ILMU HITAM - KIMO STAMBOEL

Bir yetimhanede aileler terörize edilmektedir. Görünüşe göre çok ölümcül bir kara büyü ile birileri onların ölmesini istemektedir. Bu kişi onlara kin beslemektedir ve aynı zamanda onu Kara Büyü Kraliçesi'ne dönüştüren yetimlerin günahları nedeniyle doğmuştur.

8. FEAR STREET PART THREE: 1666 - LEIGH JANIAK

Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım'da, 1966 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Sömürge altında olan bir kasabada, ölümcül sonuçları olan bir cadı avı yaşanır. Bir grup genç, kasabanın lanetini sona erdirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

10. THE STYLIST - JILL GEVARGIZIAN

Herkes başka biri olmayı hayal eder. Ancak Claire için bu saplantılı rüya giderek büyük bir kabusa dönüşür. Kuaför olan Claire, işi sebebiyle müşterilerinin dünyalarına tanıklık eder. Doğru hedef koltuğunda oturduğundaysa onun hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Claire’in yalnız hayatı, müşterisi Olivia'nın düğünü için saçını şekillendirmesini istediğinde altüst olur.

11. CENSOR - PRANO BAILEY-BOND

Sansür, onay vermek için izlediği filmde kendi geçmişiyle bağlantılı sahneler keşfeden genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Enid Baines, filmlerde aşırı sahneleri kesmekle sorumlu bir olan bir kurgucudur. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde, geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder.

12. TILL DEATH - S.K. DALE

Genç bir kadın olan Emma, bir odanın içinde ölü kocasına kelepçelenmiş bir halde hapis olarak kalır. Bu tuhaf durum, bir intikam planının parçasıdır. Odaya iki kiralık katil gelmek üzeredir ve Emma onlar gelmeden kelepçelerinden kurtulmak zorundadır.

13. FEAR STREET PART II: 1978 - LEIGH JANIAK

Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım, 1978 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Camp Nightwing tatil kampı, Sunnyvale'den gelen gençler ve perişan Shadyside kasabasından gelen gençler ve çalışanlarla dolar. Ancak kasabanın geçmişinden gelen dehşet ortaya çıktığında kendilerini korkunç olayların içinde bulur. Gençler, yaşanan olayları çözüme kavuşturmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

14. VIOLATION - DUSTY MANCINELLI & MADELEINE SIMS-FEWER

Evliliğinde sorunlar yaşayan Miriam, depresyonun eşiğindedir. Sorunlarından biraz olsun uzaklaşmak isteyen Miriam, hafta sonu için yıllardır görüşmediği kız kardeşi Greta’nın göl kenarında bulunan evine gider. Başlarda her şey yolunda gider ancak bir süre sonra Miriam, kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

16. TITANE - JULIA DUCOURNAU

Titane, yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor. Özel müfettişler bir gün havaalanında yüzü morarmış bir adam bulur. Adam, kendisini on yıl önce kaybolan Adrien Legrand olduğunu iddia eder. Oğlunun bulunduğu haberini alan Adrien'in babası Vincent, on yıl boyunca yaşadığı kabusun artık sona erdiğini düşünerek genç adamı evine götürür. Bu süreçte bir dizi korkunç cinayet bölgeyi etkisi altına alır.

17. THE DJINN - DAVID CHARBONIER & JUSTIN POWELL

Dilsiz bir çocuk olan Dylan Jacobs, babası ile birlikte yeni bir eve taşınır. Yeni hayatına alışmaya çalışan çocuk, evde tuhaf bir kitap bulur. Kitapta dileğinin gerçekleşeceğine dair şeyler okuyan Dylan, en büyük arzusunun gerçekleşmesi için dilek diler. O andan itibaren Dylan kendisini uğursuz canavarlarla dairesinde mahsur olarak bulur.

18. JAKOB'S WIFE - TRAVIS STEVENS

Anne Fedder, küçük bir Amerikan kasabasından saygın bir bakanla evli olan ellili yaşlardaki bir kadındır. 30 yıldır rutin bir hayat yaşayan Anne, bundan fazlasıyla sıkılmıştır. Bu sırada Anne, karizmatik ve gizemli bir adamla tanışır. Adamla vakit geçirdiği tuhaf bir saldırıya uğrayan Anne'in hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Kendisinde güç ve yaşama arzusu hisseden Anne, baştan çıkarıcı yeni varoluşu ile önceki hayatı arasında gittikçe bölünür.

19. COME TRUE - ANTHONY SCOTT BURNS

18 yaşındaki Sarah, hayatındaki sorunların üstesinden gelmeye çalışan genç bir kızdır. Evindeki gergin durumdan dolayı evden uzakta durmaya çalışan Sarah, zamanını arkadaşları ile geçirir. Bu sırada üniversitede bir uyku çalışması olduğunu öğrenen Sarah, kendisini uzun süredir rahatsız eden kabuslardan kurtulmayı umarak çalışmaya katılmaya karar verir. Ancak çok geçmeden kabusları gerçeğe dönüşür.