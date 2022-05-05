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    Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

    Kadıköy’ün simgelerinden olan boğa heykelinin restorasyonu tamamlandı. Boğa heykeli bayramın ilk gününde İstanbulluların beğenisine sunuldu.
    • 05.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:50
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    Kadıköy'de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı

    1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç boğa heykeli, 1987'de Altıyol'a taşındı.

    Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken, birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görülmüştü.

    Kadıköy de restorasyonu tamamlanan boğa heykeli açıldı #1

    Ziyarete açıldı

    Bir hafta bakıma alınan boğa heykeli, restorasyonun tamamlanmasının ardından bayramın ilk gününde açıldı. Açılışının ilk gününde çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.


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