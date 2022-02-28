Kağıt quilling sanatı nedir

Kağıt quilling, kağıdı uzun ince şeritler halinde kesme, parçaları farklı şekillerde yuvarlama ve sıkıştırma ve ardından dekoratif sanat oluşturmak için şekilleri birbirine yapıştırma sanatıdır.

Kağıt quilling, favori bir zanaat eğlencesidir, ancak yeni değildir. Bu kağıt sanatı, kağıdın icadından beri var olmuştur. Kağıt quilling, kağıdı uzun ince şeritler halinde kesme, parçaları farklı şekillerde yuvarlama ve sıkıştırma ve ardından dekoratif sanat oluşturmak için şekilleri birbirine yapıştırma sanatıdır.

Kağıt quilling projeleri kartları, kutuları, hediye çantalarını, resim çerçevelerini süslemek için kullanılabilir ve hatta üç boyutlu bağımsız sanat eserlerine dönüştürülebilir.

Hayal gücünüz sadece olasılıkları sınırlar. Dekoratif parçalar basit veya karmaşık olabilir, ancak kesin olan bir şey var ki, kağıt quilling bir veya iki saat içinde ustaca bir esere dönüşebilir.

Quilling, yeni başlayanlar için mükemmel bir zanaat projesidir. Acemi de olsanız bu sanat uğraşında iyi sonuçlar almanız kolaydır ve bir başka artısı da bu zanaatın neredeyse hiçbir maliyetinin olmamasıdır.

KAĞIT QUİLLİNG'İN TARİHÇESİ

Bu sanat eserinin kökenleri bilinmemektedir. Bazı insanlar, kağıdın icadından sonra Çin'de quilling'in başladığına inanıyor ve diğerleri, zanaatın kökenlerinin 13. yüzyılda olduğunu düşünüyor. Kağıt quilling 18. yüzyılda aristokrasinin kadınları için eğlence olarak popüler bir uğraştı.

Quilling sanatı Avrupa'dan Amerika'ya yayıldı ve Amerikan kolonistleri tarafından dekoratif bir yöntem olarak tercih edildi. Quilling'in popülaritesi yeniden canlandı ve bugün bir sanat formuna yükseltildi.

Rönesans döneminde, İtalyan ve Fransız rahipler ve rahibeler kitap kapaklarını ve diğer dini eşyaları süslemek için quilling kullanırlardı.

KAĞIT QUİLLİNG İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR

Quilling'e başlamak sadece kağıt şeritleri, bir kürdan, örgü iğnesi veya benzeri bir nesne ve bir miktar yapıştırıcı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Quilling ilerleyen süreçte sizin için vazgeçemediğiniz bir hobiye dönüşürse, işinizi çok daha kolay hale getirmek için uygun quilling araçlarına yatırım yapabilirsiniz.



Kağıt Quilling Şeritleri: Özellikle quilling için tasarlanmış önceden kesilmiş kağıtlar, çevrimiçi olarak veya yerel zanaat mağazanızdan satın alınabilir. Önceden kesilmiş kağıt kullanmanın avantajı, kağıt şeritlerinizin her zaman aynı genişlikte olması ve tabii ki bu tür kağıtları kullanırken zamandan da tasarruf etmenizdir.

Oluklu Alet: Bu alet, kağıt şeritlerinizi yerleştirmek için üstte oluklu bir metal parça bulunan ve daha sonra bunları dairesel şekiller halinde büken, rahat bir tutuşa sahip bir saptır. Bu araç, kağıt şeritlerinizi kontrol etmeyi ve yuvarlamayı kolaylaştırır.

Cımbız: Yapıştırıcı uygularken quilled şekillerinizi bir arada tutmak için cımbız kullanışlıdır.

İğne Aleti: İğne aleti, bir ucunda iğne bulunan, rahat tutuşlu bir saptır. Bu araç, kağıt şeritlerinizin uçlarına yapıştırıcı uygulamak için kullanışlıdır.

Daire Boyutlu Cetvel: Bu kullanışlı araç, ortasında çeşitli büyüklükte delikler bulunan bir cetveldir. Rulo kağıt bobininizi bir deliğe yerleştirin ve doğru bir ölçüm alın.

Kıvırma Desteği: Bu araç, boyutlu daire cetveline benzer. Kağıt kıvırma işini kolaylaştırır. Oluklu aletle birlikte kullanıldığında özellikle yararlıdır.

Kıvırıcı Alet: Bu araç, kağıt şeritlerinize biraz kıvrımlı doku ekler. Sıkma, quilling tasarımınıza ilgi katar.

Beyaz Tutkal: Çoğu quiller sıradan PVA tutkalı kullanır.

ÖNEMLİ KAĞIT QUİLLİNG SANATÇILARI

Projelerinizi başlatmanıza yardımcı olacak bazı ilham kaynakları arıyorsanız, bu sanatçıların eserlerinden bazılarını mutlaka görün.

Yulia Brodskaya: Yulia, 2006 yılında quilling'e aşık olan ve o zamandan beri durmayan Rus doğumlu bir kağıt sanatçısı. İllüstratör ve grafik sanatçısı olarak başladı ancak ilk kağıt projesinden sonra kağıt sanatına geçti. Bir broşürde adı için orijinal bir ekran tasarlaması gerekiyordu ve quilling kullandı. Yulia'nın sanatı güzel, ilginç ve son derece keyifli!

Farah Al Fardh: Farah, kağıt sanatı söz konusu olduğunda Arap dünyasında bir Emirlik sanatçısı ve öncüdür. İngiltere'deki The Quilling Guild'den 'Akreditasyon Sertifikası' alan ilk Emirlik ve Arap oldu ve yaratıcı parçalarıyla dünyayı şaşırtmaya devam etti. Özellikle tuhaf 3 boyutlu quilling heykelleri yapmayı seviyor.

Ann Martin: Ann Martin, "kağıt takıların yanı sıra çerçevelemeye uygun özel quilled evlilik sertifikaları, ketubot ve düğün davetiyesi paspasları" konusunda uzmanlaşmış bir yazar ve kağıt sanatı meraklısıdır.