Kahve tutkunlarını bir araya getiren Ankara Kahve Festivali eylülde başlıyor

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, konserler, seminerler ve atölye çalışmalarının yer alacağı Ankara Coffee Festival'de, büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileriyle diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.
Festivalde katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performanslarını izleme fırsatı bulacak.
Geniş katılımlı festival
İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda konuşmacının, farklı etkinlikler ve seminerlerde kahveseverlerle buluşacağı festivalde, Peru, Endonezya, Guetemala, Vietnam ve Rusya'dan kahve firmaları da yer alacak.
Kahve Tutkunlarını buluşturan festival
Her yıl eylül ayının üçüncü haftasında düzenlenen Ankara Kahve Festivali, bu yıl da devam ediyor. Kahve severlerin bir araya geldiği festival her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.