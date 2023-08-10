Kahve tutkunlarını bir araya getiren Ankara Kahve Festivali eylülde başlıyor Pek çok ülkeden katılımcıların olacağı Ankara Kahve Festivali 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Kahve tuykunların bir araya geleceği festivalde farklı etkinlikler de olacak.

AA

Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, konserler, seminerler ve atölye çalışmalarının yer alacağı Ankara Coffee Festival'de, büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileriyle diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.

Festivalde katılımcılar özel tadımlar, atölye uygulamaları, seminerler, canlı konser ve sahne performanslarını izleme fırsatı bulacak.

Geniş katılımlı festival

İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda konuşmacının, farklı etkinlikler ve seminerlerde kahveseverlerle buluşacağı festivalde, Peru, Endonezya, Guetemala, Vietnam ve Rusya'dan kahve firmaları da yer alacak.

Kahve Tutkunlarını buluşturan festival

Her yıl eylül ayının üçüncü haftasında düzenlenen Ankara Kahve Festivali, bu yıl da devam ediyor. Kahve severlerin bir araya geldiği festival her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.