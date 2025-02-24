Kamelyalı Kadın balesi 30 yılın ardından Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu

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Klasik balenin sevilen eserlerinden, 2 perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle Opera Sahnesinde seyircilerin beğenisine sunuldu.

TUTKULU VE DRAMATİK AŞK...

Koreografisi ve librettosu DOB Genel Müdür Yardımcısı ve usta koreograf Volkan Ersoy ile Armağan Davran'a, müzik düzenlemeleri Tolga Taviş'e ait olan eser, yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alıyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tolga Atalay Ün'ün yönettiği eserin prömiyeri, Ankaralı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Eser; 27 Şubat, 1, 6, 15, 20, 26 Mart, 5, 10, 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.