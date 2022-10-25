Kapadokya'yı tanıtan Kapadokyalı George filmiyle ziyaretçi hedefi

Aziz George'un hayatını anlatan Kapadokyalı George adlı sinema filminin, Latin Amerika ülkelerinde Kapadokya'ya ilgiyi artırması bekleniyor.

Üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus'un emriyle ilk Hristiyanlara işkence yapılmasını ve kahraman bir asker olan George'un verdiği mücadeleyi anlatan Brezilya yapımı Kapadokyalı George filminin bazı sahneleri, 2019 yılında Kapadokya'daki çeşitli alanlarda çekildi.

Farklı ülkelerde gösterime girecek

Nevşehir'in Göreme beldesinde hafta sonunda galası gerçekleştirilen film, yıl sonunda Brezilya'da yapılacak galanın ardından İngilizce, Türkçe, Portekizce ve İspanyolca çevirileriyle Uruguay, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Panama ve Peru'nun da yer aldığı çok sayıda Latin Amerika ülkesinde gösterime girecek.

Çekimleri bir yıl sürdü

AA'da yer alan ahbere göre; Nevşehir'deki etkinliğe katılan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Alexandre Machafer Machado Ferreira, Brezilya'daki çekimleri yaklaşık bir yıl süren filmin önemli sahnelerinin Kapadokya'da kayda alındığını belirtti.