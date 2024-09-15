Kaybolan meslekler Erzurum’da yaşatılıyor Bakırcılıktan, oltu taşı ustalığına kadar teknolojiye yenilerin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ait canlandırmalar Erzurum'daki Erges konağında sergilenmeye başladı.

İHA

Kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan meslekler, Erzurum’da 19. yüzyıl dönem özelliklerini taşıyan Erges Konağı’nda canlandırılarak vatandaşla buluşturuluyor.

Erzurum, tarihi yapılarıyla Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan önemli şehirlerimizden biri olarak biliniyor. Bu yapılar arasında özel bir yere sahip olan Erges Konağı, şehrin zengin tarihine tanıklık eden nadide yapılarının başında geliyor.

Geleneksel Türk mimarisinin güzel örneklerinden biri olan konak, hem tarihi hem de kültürel değeriyle dikkat çekiyor.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER SERGİLENİYOR

Erges Konağı’nda aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler sergileniyor. Erzurum Geleneksel El Sanatları Konağı’nın, ziyaretçilerine kültür dünyasının kapılarını aralarken; Oltu taşı ustasından yorgancıya, dericisinden bakırcısına, şapkacısından abacısına kadar canlandırmalar arasında gezme fırsatı veriyor.

MÜZE ÜCRETSİZ

Ücretsiz olarak gezilebilen ERGES Konağı, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkma imkanı sunuyor.

Erzurum Kalesi’nin alt kısmında ve Kurşunlu Camii hizasında bulunan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ERGES Konağı, hem geleneksel el sanatlarının zenginliği ile buluşturuyor hem de kırlangıç tavan altında tandırbaşı molası imkanı veriyor.

ESKİ ZAMANA YOLCULUK

Erges Konağı’nda canlandırılan mesleklerden bakırcılık, Oltu Taşı işlemeciliği, yorgancılık, dericilik, şapkacılık, tiftikçi, yüncülük:, abacılık ve ehramcılık canlandırmaları ile ziyaretçilerini bir anda eski zamanlara götürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)