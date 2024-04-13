Konya'da biriktirdiği eski kitapları meraklılarıyla buluşturuyor 68 yaşındaki kitap tutkunu Mustafa Bıyık, hayatını yok olmaya yüz tutmuş kitaplara hak ettiği değeri yeniden kazandırmaya adadı.

AA & Ensonhaber

Konya'da çocukluğundan beri tutkusuyla bağlı olduğu kitaplar, emekli işçi Mustafa Bıyık'ın hayatının merkezinde yer alıyor. Küçük yaşlarda bir demirci ustasından aldığı bir kitap, onun hayatını değiştirdi ve o günden beri kitaplardan hiç kopmadı.

Unutulmuş kitapları bulup gün yüzüne çıkardı

Yoksullukla geçen çocukluk yıllarında, çevresinden ve kütüphanelerden ödünç aldığı kitaplarla büyüyen Bıyık, iş hayatına atıldıktan sonra maaşının bir kısmını hep kitaplara ayırdı. Eski kitaplara büyük değer veren Bıyık, yıllarca terkedilmiş evlerde, bodrumlarda ve çatı aralarında unutulmuş kitapları bulup yeniden gün yüzüne çıkardı. Binlerce kitap biriktiren Bıyık, emekli olduktan sonra sahaf dükkanı açarak bu tutkusunu başkalarıyla da paylaştı.

Biriktirdiği her kitabı oğluyla da paylaştı

Evi dahil olmak üzere beş depoda sayısını bilmediği kadar kitabı olan Bıyık, biriktirdiği her kitabı, tutkusunu aşıladığı oğluyla da paylaştı. Gününü kitaplarla geçiren Bıyık, binlerce kitabı çöpe atılmaktan veya yok olmaktan kurtarmanın ve bulduğu kaynakları ihtiyacı olanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ömrü boyunca kitaptan hiç kopmadı

Bıyık, çocukluğunu, kendi kitapları olacağı günlere özlem duyarak geçirdiğini söyledi.

Kitap okumanın sakıncalı görüldüğü bir dönemde çocukluk yaşadığını anlatan Bıyık, şunları kaydetti:

Ailemiz, bize sıkıntı vereceğini ya da ahlakımızı bozacağını düşünerek okutmazdı. Bulduklarında yırtarlardı. Herkes yattıktan sonra küçük gece lambasının altında durur okurdum. İlkokuldan bu yana bende kitap hastalığı var. O zaman çok yokluğunu çekerdik. Kitapsız duramıyorduk. Kütüphaneye üyeydik. Paramız, harçlığımız yoktu. Çizgi romanlar bizim okuma tutkumuzu daha da artırdı. Ömrüm boyunca kitaptan hiç kopmadım.

"Benim birikimim kitaptır, para değil"

Bıyık, kitapsız bir hayatı düşünemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Biraz doyumsuzumdur. Sürekli kitap alıyorum. Geziyorum veya kapıcılar çağırıyor gidiyorum, bakıp içinden seçiyorum. Emekli aylığımla bisikletle kitap toplayarak depolarca kitap sahibi oldum. Hurdacıları, pazarları geziyorum. Bit pazarlarını çok gezdim ama şimdi artık yok. Kapıcılar çağırıyor, bodrumlarda, çatı aralarında kalan kitapları alıyorum. Mesela adam ölüyor, eşi çağırıyor 'Bu kitapları götürün' diyor.

Hayatını, kaybolup gitmeye ya da yok olmaya yüz tutmuş kitaplara yeniden hak ettiği değeri kazandırmaya adadığına dikkati çeken Bıyık,

Benim birikimim kitaptır, para değil. Ben altın dolar biriktirmedim. Kitap biriktirdim. Benim aylığım kitaba gider. Nasıl insanlar bazı şeylere çok önem verirse ben de en çok kitaplara önem verdim. Bodrumlara da girmeme, tozlu çatı aralarına da çıkmama neden olan benim bu kitap sevgimdir. Bu benim hastalığım. Tozun, toprağın içinden çıkardığım kitapları, rutubetini alıp yeniden gün yüzüne çıkararak insanlara kazandırdım. Şu anda bu kitapların çoğunun baskısı yok.

sözlerine yer verdi.