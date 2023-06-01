Kültür buluşmalarına sahne olan Beyoğlu Sahaf Festivali başlıyor Her sene düzenlenen ve bu yıl da kapılarını 14'üncü kez kitapseverlere açacak olan Beyoğlu Sahaf Festivali, 2 Haziran'da başlıyor. Festivalde farklı etkinlikler düzenlenecek.

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Kültür sanatın merkezi Beyoğlu’nda bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Beyoğlu Sahaf Festivali, 2-11 Haziran 2023 tarihleri arasında tarihi Galata Kulesi Meydanı’nda kitapseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılış töreni, 2 Haziran Cuma günü yapılacak. Birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar ve orijinal nüshaların yer alacağı festival, kitapseverleri bir araya getirecek.

İstanbul’un sahaflarını dükkan dükkan dolaşıp, tozlu raflarda kitapları karıştırmak harika bir şehir deneyimidir.

Çok sevdiğiniz bir kitabın ilk basımıyla karşılamanın, uzun zamandır görülmeyen eski bir dostla karşılaşmak gibi olduğunu kitapseverler iyi bilir. Tam 12 yıldır düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali de bu kült şehir aktivitesini her yıl İstanbullularla buluşturuyor.

Heyecanla beklenen etkinlik

Düzenlendiği ilk yıl festivalin ismi Galata Sahaflar Festivali’ydi. Beyoğlu’nun meşhur Aslıhan Sahaflar Pasajı dükkanlarını açık havada gezmek o kadar keyifliydi ki, kitapseverler sahaf festivalini hemen sahiplendi. Festival kısa bir sürede heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüştü.

Kültür yolculuğu

İsminin sahaf festivali olması, size orada sadece kitap ve dergi bulabileceğinizi düşündürmesin. Sergilerde eski kasetler, başka hiçbir yerde bulamayacağınız plaklar, posterler, orijinal film afişleri bulmak mümkün.

Etkinliğin bir diğer güzel tarafı da Türkiye’nin her yerinden sahafları bir araya getirmesi ve kitapseverleri bu sahaflarla buluşturması. Festival sayesinde ülkenin bir ucundaki bir kitapçıyla çay içip sohbet etme, kitaplarını inceleme ve bu kültürü paylaşma fırsatı yakalıyorsunuz.

Nostaljik etkinlik

Sabah 10’da açılan açık hava sergileri gece 23.00’a kadar ziyaret edilebiliyor. Geç saatlere kadar ziyaret edilebiliyor olması, gün içinde vaktiniz olmadığında akşam iş çıkışı dahi size bu atmosferin tadını çıkarma imkanı veriyor. Yazın sıcak günlerine nostaljik bir renk katacak bu etkinliği kaçırmayın...