Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere 18 Mayıs'ta ücretsiz girilebilecek Yarın 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzeler ücretsiz bir şekilde halka açık olacak. Peki Hangi müzeler ücretsiz? İşte detaylar...

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü, dünyada her yıl müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir gündür. Müzelere ilginin artırılarak sosyal hayatın içine taşınması amaçlanmaktadır. Gün dolayısıyla yarın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olacak. İstanbul'da da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Arkeoloji Müzeleri gibi bakanlığa bağlı müzeler ziyaretçilere ücretsiz şekilde açık olacak. İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyaret edilebilecek bazı müzeler 1-Topkapı Sarayı 2-Türk ve İslam Eserleri Müzesi 3-İstanbul Arkeoloji Müzeleri 4-Galata Kulesi 5-Galata Mevlevihanesi Müzesi 6-Çinili Köşk Müzesi 7-Kız Kulesi