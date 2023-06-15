Lale Devri ressamlarından olan Baptiste Vanmour'a ait tablolar Hollanda'da sergileniyor Lale Devri Osmanlısı'nın sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin portreleri Hollanda'daki Rijks Müzesi'nde sergileniyor. Müze toplam 65 tobla sergileniyor.

AA

Osmanlı'nın Lale Devrindeki diplomatik ve sosyal hayatını çizen ressam Jean Baptiste Vanmour'a ait 65 tablo, Hollanda'nın en büyük sanat ve tarihi eser koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Rijks Müzesi'nde sergileniyor.

Amsterdam Rijks Müzesi Kıdemli Kuratörü Eveline Sint Nicholas, Vanmour'un hikayesini, Osmanlı dönemini resmettiği tablolara ilişkin detayları ve eserlerin müzedeki diğer koleksiyonlar açısından önemini anlattı.

Hollanda'nın en büyük sanat ve tarihi eser koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Rijks Müzesi'nde tarih bölümünde çalışan Sint Nicolaas, Vanmour'un Osmanlı tablolarını, Lale Devri'nde Hollanda Büyükelçisi olarak görev yapan Cornelis Calkoen'in himayesine bulunduğu sırada çizdiğini belirtti.

Manevi dünyasından miras

Sint Nicolaas, "Vanmour, Lale Devri Osmanlısı'nın diplomasi ve bürokrasi dünyasının yanı sıra o zamanın sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin portreleri de bize sunuyor" dedi. Vanmour'a ait 65 Osmanlı tablosunun Rijks Müzesi'nde sergilendiğini belirten Sint Nicolaas, sufilerin devran halini resmettiği tablosu ve derviş portresi eserleriyle Vanmour'un o günün manevi dünyasını bizlere aktardığını belirtti.

65 tablo sergileniyor

Vanmour'dan, katıldığı toplantıları resmetmesini isteyen başka büyükelçiler de olduğunu dile getiren Sint Nicolaas, bunlardan sadece 1727-1744 yılları arasında İstanbul'da Hollanda büyükelçisi olarak bulunan Calkoen'in elindeki 65 tablonun müzede sergilenmesinin çok özel bir durum olduğunu kaydetti.