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Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da konser verdi.