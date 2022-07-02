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    Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

    Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da konser verdi.
    • 02.07.2022 - 10:38
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    Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

    2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan Tomlinson, TemaCC ve Smiley Strawberry organizasyonu ile Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde sanatçı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

    AA'da yer alan habere göre; Tomlinson, konserde ayrıca son şarkısı "Kill My Mind"i seslendirirken seyircilerinin arasına indi.

    Louis Tomlinson, İstanbul da dinleyicileriyle buluştu #1

    Sanatçıya süpriz

    İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğundan ve en kısa sürede yeniden gelmek istediğinden bahseden Tomlinson'un hayranları, konserde sanatçıya birçok sürpriz yaptı.


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