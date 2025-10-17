Malatya’da kaset tutkusu yeniden canlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Sanat Sokağı’nda yıllardır plak ve kaset satışı yapan Yıldıray Akçer, 250 kasetle başladığı koleksiyonunu bugün 10 bin adedin üzerine çıkardı. Kaset kültürüne olan ilginin yeniden yükseldiğini söyleyen Akçer, hem gençlerin hem de nostalji severlerin bu dönüşümün bir parçası olduğunu belirtti.

"GENÇLERİN İLGİSİYLE 300 KASETTEN 10 BİNE ULAŞTIM"

Kaset satışındaki artışın hikayesini anlatan Akçer, şunları söyledi:

200-300 kasetim vardı, gençlerin talebiyle birlikte sayı 10 bin civarına çıktı. Plak fiyatları artınca gençler kasetlere yöneldi. Dinlemek için walkman alıyorlar. Böyle gidiyor, gençlerde ciddi bir ilgi var.

"YAŞLILAR KOLEKSİYON TAMAMLIYOR, GENÇLER KÜLTÜRÜ KEŞFEDİYOR"

Kasetlerin sadece nostaljik bir müzik aracı değil, aynı zamanda dönemin kültürünü yaşatan bir değer olduğunu söyleyen Akçer, şu ifadeleri kullandı:

Bizim eski camiadan olanlar da geliyor, eksik kasetlerini tamamlamak istiyorlar. Gençler ise o dönemin müzik kültürünü merak ediyor. Müşterilerimizin büyük kısmı artık gençler.

FİYATLAR 30 LİRADAN BAŞLIYOR

Kasetlerin fiyatlarının sanatçıya göre değiştiğini belirten Akçer, şöyle konuştu:

Fiyatlar çok yüksek değil. 30 liradan başlayıp 300-400 liraya kadar çıkıyor. En çok arabesk türü satılıyor, gençler arasında ise rock müzik daha popüler. Hem yerli hem yabancı sanatçılara talep var.

KASETÇALARLARA DA İLGİ ARTIYOR

Kaset kültüründeki canlanmayla birlikte kasetçalarlara da talebin arttığını ifade eden Akçer, şunları söyledi:

“Dönem yapımı kasetçalarları depolarda bulduk, şans eseri elimize geçti. Gençlerin ilgisi çok fazla olunca biz de toplu şekilde walkman bulup aldık.”