Masumiyet Müzesi Financial Times’a göre dünyanın en İyi 60 ev müzesinden biri Dünyaca ünlü İngiliz Financial Times gazetesi haftalık ev-yapı ekinde bu hafta İstanbul’daki Masumiyet Müzesi hakkında uzun bir yazı yayınladı. Hugo Cox imzalı yazıda Masumiyet Müzesi’nde her şeyin göründüğünden başka bir şey olduğu, bunun da ziyaretçisinin başını döndürdüğü belirtildi.

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"Bu müzeyi ziyaret etmenin bir turist için İstanbul’da rehbersiz gezinmek gibi çarpıcı bir sonucu olduğu" ifade edilen yazıda, müzenin 2014 yılında Avrupa Müzeler Forumu tarafından yılın müzesi seçildiği hatırlatıldı. Aynı adı taşıyan tutkulu aşk romanını da özetleyen yazı, müzenin yapılış hikâyesinin aşk romanında anlatıldığını belirterek müzenin kurgusal ruhunun altını çizdi.

Financial Times gazetesi, bir süredir dünyanın en iyi ev müzelerini tanıtan yazılar yayınlıyor. Gaudi’nin Barcelona’daki Casa Vicens’i, Dublin’deki Oscar Wilde’ın evi; Paul Cezanne’ın Fransa’da, Aix en Provence’daki stüdyosu, Venedik’teki Fortuny Müzesi, Paris’teki Le Corbusier’in evi, Elvis Presley’in Memphis’deki malikâne-müzesi, James Joyce’un ünlü romanı Ulysses’in başında anlatılan Dublin’deki Martello Kulesi, İspanya’da, doğum yeri Malaga şehrindeki Picasso müzesi, Norveçli bestekâr Edvard Grieg’in Bergen’deki evi; Amerikan caz sanatçısı Louis Armstrong için yapılan Armstorg Müzesi, Sicilya’daki, mozaikleriyle ünlü esrarengiz Villa Romana, Amerikalı ressam Georgia O’Keefe’nin New Mexico’daki evi, Monte Kristo’nun yazarı Alexandre Dumas’nın kendi roman kahramanının adını verdiği şato, mimar Frank Lloyd Wright’ın ev ve atölye müzesi, güney Londra’daki Charles Darwin Müzesi, Liverpool’da ancak rehberle gezilebilen Beatlesların her birinin çocukluk evi bu müzelerden bazıları.

Listeye giren müze

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanının başkahramanı Kemal Basmacı’nın Financial Times listesinde yer alan müzelerden bazılarını, kendi müzesini yaparken etkilenmek için gezdiği romanda anlatılıyor. Paris’teki Victor Hugo’nun evi; Romantik Hayat Müzesi; Gustave Moreau Müzesi, Londra’daki Sigmund Freud Müzesi ve mimar ve koleksiyoncu Sir John Soane Müzesi hem roman kahramanı Kemal Basmacı’nın, hem de Financial Times’ın listeye aldığı müzeler.

"Müzelerin geleceği evimizin içindedir"

Yazı Pamuk’un “Müzeler için Mütevazı bir Manifesto”sundan bir alıntıyla bitiyor: “Müzelerin geleceği evlerimizin içindedir.”

Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ndeki vitrinlerinin birer benzerinden ve Pamuk’un yeni yaptığı yirmi kutu eserden oluşan bir sergi şu anda Dresden’deki Eski Ustalar Müzesi’nde sergileniyor. Bu gezici sergi daha sonra Münih-Lenbachhaus (Mayıs 2024), Prag-Dox Paris Picasso Müzesi (Mayıs 2025) ve Lizbon’daki Gülbenkian Müzesi’ne gidecek.