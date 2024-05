Haberler



Masumiyet Müzesi Financial Times’a göre dünyanın en İyi 60 ev müzesinden biri

Masumiyet Müzesi Financial Times’a göre dünyanın en İyi 60 ev müzesinden biri Dünyaca ünlü İngiliz Financial Times gazetesi haftalık ev-yapı ekinde bu hafta İstanbul’daki Masumiyet Müzesi hakkında uzun bir yazı yayınladı. Hugo Cox imzalı yazıda Masumiyet Müzesi’nde her şeyin göründüğünden başka bir şey olduğu, bunun da ziyaretçisinin başını döndürdüğü belirtildi.