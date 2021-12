Matrix 4 geldi! Keanu Reeves'in ücreti dudak uçuklattı

"Matrix" serisinin dördüncü filmi 'The Matrix Resurrections (Matrix 4)' büyük bir heyecanla bekleniyordu. Vizyona gire filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves'in kazancı duyanları şaşırttı.

"Matrix", yıllar sonra yeniden beyazperdede...

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" da 24 Aralık'ta izleyicilerle buluştu.

Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır..

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Filmden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor.

İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, Reeves'in bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.

Ünlü aktörün dördüncü filmden diğer filmlere göre çok yüksek ücret almaması dikkat çekti.