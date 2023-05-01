Medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzincan'ın yeni müzesi ziyaretçilere hazırlanıyor Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla yapımı tamamlanan müze, ziyaretçilerini binlerce yıllık yolculuğa çıkarmak için gün sayıyor.

AA

Erzincan'da, Ordu Caddesi'nde inşaatına 2021'de 2 bin 30 metrekare kapalı alan olarak başlanan müze, ziyaretçilere hazırlanıyor.

Müzede sergilenmek üzere, Paleolitik Döneme kadar uzanan eserlerle Tunç Çağı, Urartu, Pers, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden yaklaşık 350 parça eser yerleştirildi.

Engellilerin de unutulmadığı Erzincan Müzesi'ndeki eserleri görme engelliler, sesli betimlemeyle öğrenebilecek.

Mayıs ayı içinde açılacak müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu "Sanal Müze" sistemine dahil edilecek.

Sergi alanı oluşturuldu

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7.9 büyüklüğündeki depremin izleri de müzede sergilenecek.

Depremde kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketleriyle o dönemki gazeteler ve görüntülerin de yer alacağı özel bir sergi alanı oluşturuldu.