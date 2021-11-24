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    Meğer imkansızmış! Thanos'un parmak şıklatmasını bilim çürüttü

    Bilim insanları, Avengers Sonsuzluk Savaşı filmini mercek altına aldı. Sonuçlar, Marvel Evreni’nin en güçlü karakterlerinden biri olan Thanos’un parmak şıklatma hareketini yapamayacağını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 16:02
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    Meğer imkansızmış! Thanos'un parmak şıklatmasını bilim çürüttü

    Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmleri, Marvel Evren’in en güçlü ve kötü karakterlerinden biri olan Thanos’un parmak şıklatmasını da seyircilerle tanıştırdı

    Evrendeki kaynakların sınırlı olduğunu düşünen Thanos, canlıların sayısını yarıya indirdiğinde bir “denge” ve “düzen” getireceğini, böylece bir nevi kahraman olacağını düşünüyordu.

    Bilim insanları, Thanos'un parmak şıklatma hareketine dair bir araştırma yaptı.

    Son teknolojiye sahip yüksek hızlık kameralar ve sensörler kullanan araştırmacılar, parmak şıklatmanın insan vücudunda en hızlı yapılan hareketlerden biri olduğu belirtildi.

    Öğrencileriyle girdiği bir tartışmadan dolayı böyle bir araştırmaya atıldığını belirten Gerorgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırma danışmanı Saad Bhamla, “Her şey böyle başladı. Sonra parmaklarımızı şıklatmamız için gereken temel fiziği bulmak istedik” dedi.

    FİZİK KURALLARINA AYKIRI

    Araştırmacılar, mühendislerin kütle yay sistemi adını verdiği bir mekanizmaya dayanan parmak şıklatma hareketinin ultra hızlı bir hareket olduğunu ileri sürdü. Parmak şıklatmanın yarattığı maksimum açısal hızın saniyede 7 bin 800 dereceye ulaştığını yaqpılan araştırmayla ortaya koyuldu. Maksimum açısal ivme ise saniyede 1,6 milyon dereceydi.

    Verileri ilk gördüğü anda sandalyeden fırladığını belirten Bhamla, “Parmak şıklatma sadece 7 milisaniyede gerçekleşiyor. Göz açıp kapama hareketi ise 150 milisaniyeden fazla sürüyor. Şıklatma bundan en az 20 kat hızlı” dedi.

    Meğer imkansızmış! Thanos un parmak şıklatmasını bilim çürüttü #1

    "ELDİVEN İLE GEREKLİ ENERJİ BİRİKEMEZ"

    Araştırmada ayrıca Thanos’un taktığı türden bir eldivenin parmak şıklatmayı mümkün kılıp kılmayacağı da deneyerek öğrenildi.

    Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avenger: Infinity War) filminde Thanos’un kullandığı metal eldivenin yapısından kaynaklı hareketinin yapılabilmesi için gerekli enerjinin biriktirilemediği tespit edildi.

    Georgia Institute of Technology'de lisans öğrencisi ve araştırmanın başyazarı Raghav Acharya, “Gerçek fizikten ziyade Hollywood’un özel efektleri sahnede!” ifadelerini kullandı.

    Meğer imkansızmış! Thanos un parmak şıklatmasını bilim çürüttü #2

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