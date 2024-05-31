Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne sereceğiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda yapılacak etkinlikleri aktararak, vatandaşları festivali izlemeye davet etti.

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Adana'da başlayarak Şanlıurfa'da devam eden Kültür Yolu Festivali Türkiye'nin en büyük festivali olarak dikkati çekiyor.

Festivalin haziran ayındaki ilk durağı Bursa olacak.

Festivalde sergi, gastronomi, konser, etkinlik, söyleşi, tiyatro, atölye, opera ve bale ile çocuk etkinlikleri düzenleniyor.

Festival, halk tarafından çok yoğun ilgi görüyor.

Festival 1-9 Haziran arasında Bursa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde 1-9 Haziran arasında düzenlenecek Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bursa'nın bir sanat ve kültür merkezi olduğunu, Bursalı sanatseverlere birçok etkinlik düzenlendiğini belirten Bakan Ersoy, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Tüm vatandaşlar festivale davetli

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin katılımcılarını beklediğini belirten Bakan Ersoy, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu açıklamalarda bulundu:

Sanatçılardan Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Simge, Sinan Akçıl ve Can Bonomo müzik konserleri ile gençlerle buluşacak.

Harikalat Mutfağı, Acaibü'l Temasa, Radyo-lu Hamayun ve Devlet Ana tiyatro oyunları sergilenecek.

Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne sereceğiz. Festival kapsamında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin düzenlenen seminerlerle halkla buluşacak.

Festivalde Filistin'den eserler var