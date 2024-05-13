Mehmet Nuri Ersoy'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı

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Bugün Türk Dil Bayramı...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu kapsamda sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Türk Dil Bayramı'nı tebrik eden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Türkçemiz titizlikle sahip çıkmamız gereken en büyük zenginliklerimizdendir"
Dünyanın en kadim dillerinden biri olan Türkçemiz titizlikle sahip çıkmamız gereken en büyük zenginliklerimizdendir. Türkçenin devlet dili olarak kabulünün 747'nci yılında dilimizi yaşatarak tüm özgünlüğüyle gelecek nesillere aktarmak üzere emek veren herkesin Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum.
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