Mehmet Nuri Ersoy'dan Türk Dil Bayramı paylaşımı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Türk Dil Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti.

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Bugün Türk Dil Bayramı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bu kapsamda sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Türk Dil Bayramı'nı tebrik eden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkçemiz titizlikle sahip çıkmamız gereken en büyük zenginliklerimizdendir"