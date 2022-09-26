Mersin Anemurium Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Mersin’de antik liman kenti Anemurium'da devam eden kazı çalışmalarında sütunlu cadde olabileceği düşünülen alanda biri bebek, 4 bireye ait iskeletlere ulaşıldı.

Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik kentinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları 12 ay süreyle devam ediyor.

Tarihi dokusu ile 2 bin yıl öncesine ait birçok iz barındıran kentte, ekipleri heyecanlandıran yeni keşifler de yaşanıyor.

4 bireye ait insan iskeleti

İHA'da yer alan habere göre; son olarak nekropol alanı olmayan ve sütunlu cadde olabileceği düşünülen alanda çalışma yapan arkeologlar, önce bir amfora içerisine özenle yerleştirilmiş bir bebeğe ait iskeleti ardından da ailesi olduğu değerlendirilen 3 bireye ait iskelete ulaştı.

Heyecanlandıran kazı

Bölgenin mezarlık alanı olmamasına rağmen yan yana defnedilmiş iskeletlerin ortaya çıkması kazı ekibini heyecanlandırdı.