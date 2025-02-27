Metropolitan Sanat Müzesi, bronz bir grifon başını Yunanistan'a veriyor

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Metropolitan Sanat Müzesi, MÖ 7. yüzyıldan kalma eserin büyük ihtimalle 1930'larda Olimpiya'daki bir arkeoloji müzesinden çalındığını tespit ettikten sonra mitolojik yaratık grifonun bronz başını Yunanistan'a iade ediyor.

Müzeden yapılan açıklamada, 1972 yılında eski bir mütevelli heyetinin hediyesi olarak koleksiyona dahil edilen başın , pazartesi günü Metropolitan Müzesi'nde düzenlenecek törenle Yunanistan Kültür Bakanı'na teslim edileceği belirtildi.

Parçanın menşei hakkında tartışmalar 2018'den beri devam etse de müze, parçanın iade edilmesi kararının yalnızca birkaç ay önce kesinleştiğini söyledi.

SERGİLENECEK

Yapılan incelemelerde, 1930’larda Olympia Arkeoloji Müzesi’nden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen eser, 1972 yılında müzeye bağışlanmıştı. Eser, New York’taki yapılan bir törenle Met Direktörü Max Hollein tarafından Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ’ye teslim edildi. Yapılan anlaşma çerçevesinde eser, gelecek yıl Met’te düzenlenecek bir sergide yer alacak.