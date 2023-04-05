Müjgan bugün güzel bile değildi repliğiyle bilinen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sadri Alışık, 98 yaşında Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, yaşasaydı bugün 98 yaşında olacaktı.

AA

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, Saffet Hanım ve kaptan Rafet Bey'in ilk çocuğu olarak 5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin kendisine "Sadri" diye hitap etmesinden dolayı çocukluğundan beri duymaya alıştığı isimle sanat dünyasında kendini tanıttı.

Sadri Alışık, Paşabahçe 39. İlkokulu'nda okurken bir sünnet töreni sırasında izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu'nun gösterisi sayesinde yıllarını vereceği tiyatro sanatıyla tanıştı. Gözlemci bir karaktere sahip olan Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak, mahalleden arkadaşlarına gösteriler sunmaya başladı.

Ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen, oyunculuktan vazgeçmeyen sanatçı, henüz üçüncü sınıftayken İstiklal adlı piyeste, başrol Adalı Halil karakterini canlandırdı. Alışık, sonraki yıllarda Ziya Ünsel İlköğretim Okulu adını alan Beykoz Ortaokulu'nun ardından İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitime devam etti.

Lise yıllarında Cağaloğlu Halk Evi'nde tiyatro eğitimine başlayan Alışık, oyunculuk çalışmalarını bugünkü ismiyle Sadri Alışık Tiyatrosu olan Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de sürdürdü.

Profesyonel oyunculuğa ilk adım

Unutulmaz sanatçı, bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dergilerde grafikerlik de yapan sanatçı, hayatı boyunca pek çok yağlı boya ve kara kalem çalışmasına imza attı. Sadri Alışık, 1940'ta Eminönü Halkevi'ne giderek amatör tiyatro çalışmalarına katıldı.

Profesyonel oyuncu olarak ilk kez 1943'te Raşit Rıza Topluluğu'nda sahne alan sanatçı, ardından Karaca, Site, Oraloğlu, Çevre, Oda ve Kent tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.

Yeşilçam'a adım

Alışık, kısa bir süre gazinolarda gösteri yaptı, 1946'da Günahsızlar filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Vatani görevini 1946-1949 yıllarında tamamlayan usta oyuncu, 1951'de ilk evliliğini yaptığı tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile 1957'de ayrıldı.Sadri Alışık, 1951'de bir film setinde tanıştığı ve çok sayıda filmde birlikte rol aldığı Ayhan Işık ile Işık'ın 1979'daki vefatına kadar yakın dostluk kurdu.

28 yıl önce hayatını kaybetti

Kendine özgü üslubu ve selamıyla halen Türk izleyicisinin izlemekten keyif aldığı isimlerden biri olan sanatçı, Bir Ömürlük İstanbul adlı şiir kitabıyla da İstanbul'a olan sevdasını kaleme aldı.

Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye giderek, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli oldu. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti.