Mumyalarıyla ünlü Aksaray Müzesi'ne yılda 15 bin ziyaret

Aksaray Müzesi'nde sergilenen mumyalar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Müzeyi bir yılda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret ediyor.

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanıp 2006'da açılışı gerçekleştirilen 10 bin 400 metrekarelik alana sahip Aksaray Müzesi'nde, Aşıklı Höyük'te 1989'daki kazılarda bulunan kafatası ile yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor. Müzenin giriş katında ziyaretçileri Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

AA'da yer alan habere göre; Aksaray Müzesi Müdürü Yusuf Altın, kentte müzecilik faaliyetlerinin Zinciriye Medresesi'nde 1974'te başladığını söyledi.

"İslamiyet öncesi eserler de var"

Bir süre sonra buranın yetmediğini, yeni bir yer arayışına gidildiğini belirten Altın, "2006'da şimdiki müzemiz açılıyor. Müzemizde açık ve kapalı olmak üzere iki teşhir alanımız mevcut. Kapalı alanda Aşıklı Höyük, Acemhöyük, Güvercinkayası gibi kazı alanlarında bulunanlar ile hibe, bağış ve satın alma yöntemiyle edinilen eserlerimiz mevcut. Ayrıca etnografik eserlerimiz yer alıyor. Açık alanda ise İslamiyet ve öncesi eserlerimizi sergiliyoruz" diye konuştu.