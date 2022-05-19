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    Müzeler haftası 2022: İstanbul'da hangi müzelere giriş ücretsiz?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasına özel, bazı müzelerde girişi ücretsiz yaptı. Peki hangi müzeler ücretsiz? İşte listesi...
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 11:36
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    Müzeler haftası 2022: İstanbul'da hangi müzelere giriş ücretsiz?

    Müzelerin değeri ve anlamını bir kez daha hatırlatmak amacıyla kutlanan "Müzeler haftası", her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

    Bu haftaya özel olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden giriş ücreti alınmayacak.

    Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00'e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.

    Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.

    İşte ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi...

    İstanbul’da 18-24 Mayıs ücretsiz olan müzeler:

    • Türk ve İslam Eserleri Müzesi

    • İstanbul Arkeoloji Müzeleri

    • Adam Mickiewicz Müzesi

    • İstanbul Havalimanı Müzesi

    • Hafıza 15 Temmuz

    • Galata Kulesi Müzesi

    • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

    • Galata Mevlevihanesi Müzesi

    • Fethiye Müzesi

    • Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi

    • Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

    • Türbeler Müzesi Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)

    • Kız Kulesi


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