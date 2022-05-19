Müzeler haftası 2022: İstanbul'da hangi müzelere giriş ücretsiz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasına özel, bazı müzelerde girişi ücretsiz yaptı. Peki hangi müzeler ücretsiz? İşte listesi...

Müzelerin değeri ve anlamını bir kez daha hatırlatmak amacıyla kutlanan "Müzeler haftası", her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Bu haftaya özel olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerden giriş ücreti alınmayacak.

Müzeler Haftası kutlamaları vesilesiyle gece 23:00'e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek 39 müze belirlendi.

Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.

İşte ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi...

İstanbul’da 18-24 Mayıs ücretsiz olan müzeler: