Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi

Pandemi süresince müzik sektörünün uğradığı etkileri azaltmak ve müzisyenlere, müzik emekçilerine, yorumculara ve eser sahiplerine destek olmak için "Müzik Susmasın" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nin yapmış olduğu açıklamada işlerini kaybeden müzisyenlere 3 ay boyunca 1000 tl destek verileceği duyuruldu.

Müzisyen desteği nasıl alınır, müzisyenlere para yardımı başvurusu nasıl yapılır soruları araştırılmaya başlandı.

Binlerce vatandaş müzisyen para yardımı başvuru şartları ve detaylarını merak ediyor. İşte müzisyen desteğinin ayrıntıları..

MÜZİSYEN DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Müzisyen desteği başvuru tarihleri bakanlık tarafından 16 aralık olarak belirlendi. 16 aralık itibari ile müzisyen para yardımı başvurusunda bulunan kişilere ocak ayından itibaren de ödemeleri gerçekleştirilecektir.

MÜZİSYENLERE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletin müzisyenlere verdiği destekten faydalanmak isteyen müzisyenler Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile başvuruda bulunacaklardır. Müzisyenlerin para yardımı başvurusu yapmaları için 16 aralık’tan itibaren https://www.muziksusmasin.com/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunu doldururken aracı olan STK’yı seçtikten sonra en geç 25 aralık tarihine kadar eserin video kaydını yine aynı adreste bulunan bölümden yüklemesi gerekmektedir.

Proje desteğine başvurmak için sunulacak video kaydının;

Sanatçılar bakımından sanatının icrasını ( ses sanatçıları şarkı söyleyecek , müzisyenlere ise müzik aletlerini çalacaktır.)

Sektör çalışanları bakımından ise icra ettikleri mesleğe ilişkin bilgi veya anılarını içerir söyleşiyi içermesi,

2 dakikadan az 5 dakikadan fazla olmaması,

Makul düzeyde ses ve görüntü kalitesine sahip olması gerekmektedir.

MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI NE KADAR?

Koronavirüs sürecinde zor günler geçiren müzisyenlerin sesini duyan bakanlık para yardımı yapılacağını açıkladı. Herkesin merak ettiği soru ise müzisyenlere para yardımı ne zaman yapılacak ve müzisyenlere ne kadar yardım yapılacağı oldu.

Yapılacak olan yardım miktarı 1000’tldir. Yapılacak olan destek 3 ay boyunca 1000 tl olarak verilecek ve toplamda müzisyenlere 3000 tl yardım verilecektir.

MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Müzisyenlere para yardımı başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır;