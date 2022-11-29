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    Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen isimlerinden olana trafik kazasında hayatını kaybeden usta oyuncu Erdal Tosun'un 6'ıncı ölüm yıl dönümü.
    • 29.11.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:30
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    Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya

    Başarılı oyunculuğuyla tanınan Erdal Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

    Henüz 12 yaşında iken babasını kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudu.

    Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya #1

    Mine filmiyle sinemaya atıldı

    Sinema hayatına ilk olarak Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı Mine adlı filmle başlayan Erdal Tosun, daha sonra 1985'te Karanfilli Naciye filminde oynadı.

    Tosun, kısa süre İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almasının ardından aralarında Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'yu kurdu.

    Bir süre Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapan Erdal Tosun, son olarak BKM kadrosuna dahil oldu ve uzun yıllar bu ekiple sahne aldı.

    Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya #2

    Bir televizyon klasiği: Bir Demet Tiyatro

    Erdal Tosun ilk ve tek evliliğini 1995'te İlknur Tosun'la yaptı ve 20 yıl süren evliliklerinden Zeynep Kiraz adını verdikleri kız çocukları oldu.

    Vefatına kadar birçok filmde ve dizide rol alan Tosun, kendisi gibi oyuncu olan ve 18 yıl önce hayatını kaybeden Gürdal Tosun ile tiyatro sahnesini televizyon ekranlarına taşıyan Bir Demet Tiyatro adlı dizide de oynadı.

    Kazada hayatını kaybetti

    Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşındayken hayatını kaybetti.

    Tosun'un cenazesi, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenlenen tören ve Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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