Nisan ayına özel iki bale gösterisi İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul'un sahneleyeceği modern dans gösterileri Yeni Hayat ve Güldestan, Nisan ayında bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor.

AA

İDOB'tan yapılan açıklama göre, Yeni Hayat 11 Nisan'da, Güldestan ise 18 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören "Yeni Hayat" dans gösterisi; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile sahneye taşıyor.

Özgün 5 koreografiden oluşan gösteride, Canberk Yıldız'ın Parti, Alper Marangoz'un Koz, Huri Murphy'nin Neva, Ferhat Güneş'in Hep ve Chiara Giorda'nın Söz adlı koreografileri izlenebilecek.

Dans gösterisinin müziği Onur Seçki'ye, sahne tasarımı MDTist ve Serdar Kalmaz'a, kostüm uyarlama Mdtist'e ve ışık tasarımı Taner Aydın'a ait.

Çağdaş geleneksel kültür

Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılan Güldestan ise 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir "müzik ve dans prodüksiyonu" olarak hayata geçirildi.