Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'ne Kuru Otlar Üstüne filmiyle katılıyor Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak. Usta yönetmenin daha önce Bir Zamanlar Anadolu'da filmi ödül almıştı.

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Yapılan açıklamaya göre, 16-27 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın filmi de yarışacak. Film kısa zamanda sinemaseverlerle buluşacak.

Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan Kuru Otlar Üstüne filmi, dünya prömiyerini de festivalde yapacak.

Ödüllü yönetmen

Nuri Bilge Ceylan, 2014'te Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, Bir Zamanlar Anadolu'da, Uzak ve Üç Maymun filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü.