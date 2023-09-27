Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi 29 Eylül'de Türkiye'de vizyonda girecek Türkiye'de önde gelen yönetmenlerden olan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan Kuru Otlar Üstüne Türkiye'de de vizyona girecek. Söz konusu film, Avrupa'dan sonra 29 Eylül Cuma günü Türk seyircisiyle buluşacak.

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Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen son filmi için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre usta yönetmenin Kuru Otlar Üstüne filmi, 29 Eylül Cuma günü Türkiye'de vizyona girecek. Bu gelişme, Nuri Bilge Ceylan sinemasını yakından takip eden sinemaseverleri mutlu etti.

Senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu’nun yazdığı, yönetmenliğini de Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Kuru Otlar Üstüne, Türkiye’deki ilk gösterimini 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı.

Ünlü isimler oynadı

Film, Fransa’nın Cannes kentinde bu yıl 76’ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimini yapmış, 12 Temmuz’da vizyona girmişti. Filmde Merve Dizdar, Musab Ekici, Erdem Şenocak, Münir Can Cindoruk, Ferhat Akgün, Yüksel Aksu, Cengiz Bozkurt, Ece Bağcı, Elit Andaç Çam, Onur Berk Arslanoğlu gibi isimler oynuyor.

Oyuncu Merve Dizdar'a ödül

Merve Dizdar, filmdeki üstün performansıyla 27 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alarak ülkesine dönmüştü.

Film ne anlatıyor

Film, Doğu Anadolu’daki bir köyde dört yıl boyunca zorunlu görevini yapan ve İstanbul’a atanmayı bekleyen öğretmen Samet’in (Deniz Celiloğlu), hikayesini anlatıyor. Samet, meslektaşı ve aynı zamanda birlikte yaşadığı Kenan’la (Musab Ekici) birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanır. Samet, meslektaşı Nuray (Merve Dizdar) ile tanışınca hayatı değişir.